İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses'in hastalığı ne?

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tatlıses'in durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk tespitlerde enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Tatlıses, babasının son durumuna dair şu bilgileri verdi:

"Babam şu an yoğun bakımda ve durumu stabil. İnşallah daha iyi olacak, dualarımız onunla. Kendi adıma da söyleyebilirim ki; onu o halde görünce insan çok etkileniyor. Tansiyon sorunları yaşadım, benden kan falan aldılar ama ne olursa olsun buradayız."

Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, babasıyla ilgili; ''Her zaman sağlık konusunda yanındayız. Bu şakaya veya kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah'' dedi.