İbrahim Tatlıses yoğun bakıma kaldırıldı!

İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun konser programının ardından evine dönen Tatlıses, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sanatçıyı ambulansla hastaneye götürdü.

Haberin duyulmasının ardından Tatlıses’in ailesi ve yakın çevresi de hastaneye gitti. Sanatçının sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve doktorların süreci yakından takip ettiği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, şunları kaydetti:

"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine saat 11.20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."