İbrahim Tatlıses'e şiirlerini göstermek istedi, ulaşamayınca tehdit etti: 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim'

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:50

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 11:16

İbrahim Tatlıses'e ait prodüksiyon şirketine gelen telefon tedirginlik yarattı. Bir yurttaş, Tatlıses'e yazdığı şiirleri göstermek istedi. Şirket çalışanları sanatçının İzmir'de yaşadığını ve restorantı araması gerektiğini söyledi. Olay 30 Aralık tarihinde meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de bulunan Tatlıses Prodüksiyon şirketine bir arama geldi. 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi İbrahim Tatlıses'e ulaşmak istediğini söyledi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; şirket çalışanı ünlü sanatçıyı neden aradığını sorduğunda Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' şeklinde konuştu.

Aldığı tehditler sonrası şoke olan genç kadın durumu Tatlıses'e ve avukatlara bildirdi. Şirket avukatları durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılığa yapılan suç duyurusunda söz konusu tehdit olayının ortaya çıkması için şirketin sabit hattında bulunan kayıtların incelenmesi talep edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şirketi arayarak tehditler savuran kişinin Ercan Y., olduğu tespit edildi. Şüpheli ifadesinde İbrahim Tatlıses'e yazdığı şiirleri okuması için ulaşmaya çalıştığını söyledi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli ifadesinin devamında şirketi aradığını kendilerini İzmir'e yönlendirdiğini ve daha sonra İzmir'de bulunan kebapçı dükkanını aradığında telefondaki kişilerin şiirlerini alıp İzmir'e gelmesini istediklerini söyledi. Söz konusu 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' cümlesini kurmadığını ifade eden Ercan Y., suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'Tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ercan Y., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.