İddia: Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 'lüks arabasını' verdi, hapisten kurtuldu

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:54

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:56

Manken Ebru Şallı’nın eşi ve iş insanı Uğur Akkuş, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul’da Havalimanında gözaltına alınmıştı.

Ö.A. isimli şahsın Akkuş’un Şişli’de bulunan bir AVM’deki ofisine 500 bin dolarını kripto paraya çevirmek için gittiği ve parayı Uğur Akkuş’a teslim ettiği, Akkuş’un parayı ofiste güvenlik olarak çalışan E.E. ve yine aynı ofiste çalışan Feyza B.Y. isimli şahıslara verdiği ileri sürülmüştü.

Dolandırıldığını iddia eden Ö.A., şahısların paraları bankaya yatıracakları bahanesiyle ofisten ayrıldıklarını ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Olaydan sonra gittiği Fransa’dan dönen Akkuş, İstanbul’da havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheliler ise ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

ZARARIN GİDERİLMESİ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Akkuş, müşteki Ö.A.’nın zararının giderilmesi ve şikayetini geri alması üzerine serbest bırakıldı.

"BENTLEY" MARKA OTOMOBİLİNİ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Adliyede yaklaşık 4 saat kalan Akkuş ve iki çalışanı karşı tarafla anlaşarak şikayetleri çekmesi karşılığında şikayetçi Ö.A’ya milyonluk "Bentley" marka aracını verdiği iddia edildi. Ö.A.’nın aldığı lüks otomobil karşılığında şikayetini geri çekti öne sürüldü.

Akkuş’un adliyeden çıkarken kendisinden şikayetçi olanın akrabalarıyla tokalaştığı görüldü.

Aralarında geçen kısa konuşmanın ardından Uğur Akkuş avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrılırken Ö.A’nın akrabaları Akkuş’tan aldıkları öne sürülen ‘Bentley’ marka lüks araçla adliyeden ayrıldı.