İddia: FOX TV'de iki dizi birden final yapıyor
FOX TV'nin yazlık dizilerinin akıbeti merak konusuydu... Son olarak kanalın iki dizisiyle ilgili de final kararı alındığı öne sürüldü.
FOX TV yine yaz yapımlarıyla ilgili verdiği kararla gündeme geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki akşam seyirciyle buluşan "Yaz Şarkısı" dizisi için final kararı verildi. Pastel Film’in Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç’u buluşturan eğlenceli dizisinin 8. bölümde veda etmesine karar verildi.
'KISMET' DE TUTMADI
NTC Medya‘nın Cem Gelinoğlu ile Özge Özacar‘ı başrollerde bir araya getiren dizisi "Kısmet"in de bitmesi planlanıyor.
Komedi dizisi ya 10. bölümde bitecek ya da 13. bölüme tamamlanacak. Ekip kanaldan gelecek bölüme göre hazırlık yapacak.
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