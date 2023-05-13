FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten kimdir? Tülay Ünal Öçten nereli?
FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten gündem oldu. Peki, FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten kimdir? Tülay Ünal Öçten kaç yaşında, nereli?
FOX Tv'nin Seçim 2023 programına konuk olanlardan biri Tülay Ünal Öçten olacak. FOX Haber Ankara Temsilcisi Tülay Ünal Öçten'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
TÜLAY ÜNAL ÖÇTEN KİMDİR?
Aslen Ankaralı olan Öçten, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar televizyon muhabilirliği yapan Öçten, Star Tv'de Emin Varol ve ardından Ümit Aslanbay'la 'Kırmızı Koltuk' adlı programları sundu.
Star TV Ankara temsilciliği görevini üstlenen Öçten, daha sonra FOX Tv Haber Ankara Müdürlüğü görevini üstlendi.
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