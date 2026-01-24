İddia: Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktı

Mega Star Tarkan, İstanbul’da 7 yıllık uzun bir aranın ardından hayranlarıyla hasret giderirken, sahne performansı kadar kazandığı ücretle de gündeme oturdu. Biletleri satışa çıktığı anda tükenen ve her akşam kapalı gişe gerçekleşen konser serisi, magazin ve ekonomi dünyasında "rekor kazanç" iddialarını beraberinde getirdi.

KONSER BAŞINA 500 BİN DOLAR İDDİASI

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında ortaya atılan iddiaya göre Tarkan, serideki her bir konser için 500 bin dolar alıyor. Geçtiğimiz Salı günü sahnede ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı ağırlayarak hayranlarına büyük bir sürpriz yapan sanatçının, bu akşam İstanbul’daki 4. konserine çıkması bekleniyor.

TOPLAM KAZANÇ 173 MİLYON TL’Yİ AŞACAK

Şimdiye kadar 3 konseri geride bırakan Mega Star’ın maratonu Ocak ayı sonuna kadar devam edecek. Tarkan; 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde de sahne alarak toplamda 8 konserlik seriyi tamamlamış olacak. İddialar doğruysa ünlü sanatçı, bu maraton sonunda toplam 4 milyon dolar (yaklaşık 173 milyon 500 bin TL) kazanç elde ederek kırılması güç bir rekora imza atacak.