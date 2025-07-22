2025 IDEF'te; kara, deniz, havacılık ve uzay, güvenlik, lojistik ve levazım malzemeleri ve araçlar olacak. Peki, IDEF 2025 ne zaman? IDEF 2025 nerede?

IDEF NEDİR?

IDEF sayesinde ülkeler ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor ve sözleşmeler imzalıyor. 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünleri ile fuarda yerini alıyor.

2025 IDEF NE ZAMAN?

2025 yılında IDEF, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene 17.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı toplamda 6 gün sürecek ve dünyanın her yanından katılımcıyı ağırlayacak.

IDEF NEREDE?

Daha önce Beylikdüzü'nde düzenlenen fuar bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak. IDEF 2025 Fuarı için İstanbul Fuar Merkezi, IDEF Terminal (Kapalı & Açık Alan ve Otopark-4) ile Otopark-1 alanları arasında karşılıklı ve aralıksız Ring servis olacak.