İdrarda kanama ürolojik açıdan kanser belirtisi olabilir

Yayınlanma: 13.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 07:00

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erbay Tümer, her yaş gurubunda görülebilen idrarda kanamanın kanser riski açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Tümer, "Böbrek, idrar yolu, idrar kesesi ve üretral hastalıklardan kaynaklanabilen hematüri (idrarda kan hücrelerinin görülmesi) her zaman kanser olarak düşünülmemeli. Ağır egzersiz, kadınların özel günleri, yiyecek ve içeceklerdeki gıda boyalar v.b nedenlerle de kanama görülebilir" diye konuştu.

"DOKTOR MUAYENESİ ERTELENMEMELİ"

Mesane kanserinin özellikle erkeklerde görülen ikinci en sık kanser türü olduğuna vurgu yapan Tümer, "Mesane kanseri belirtisi ağrısız, pıhtılı hematüridir. Bu şikayetler geçici de görülebileceğinden doktor muayenesi ertelenmemeli" uyarısında bulundu.

Mesane kanseri oluşumunda en önemli risk faktörünün sigara olduğunu anlatan Tümer, "Metal, boya, petrol ürünü gibi kimyasal maruziyeti yaşayan meslekle ilgilenenler de risk altındadır” diye konuştu.

"ÜROLOJİ UZMANINA BAŞVURMANIZI ÖNERİYORUZ"

Mesane kanserinde tedavinin başarısını etkileyen en önemli parametrelerin erken tanı ve hasta uyumu olarak görüldüğünün altını çizen Tümer, "İdrarda kanama ve pıhtılı idrar durumunda mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanızı öneriyoruz" ifadelerini kullandı.