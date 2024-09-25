İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:30

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:42

Türkmen ve Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi olan Neşet Ertaş, sayısız bestesiyle dillere ve gönüllere kazanan bir sanatçı olarak, İETT’nin özel olarak tasarladığı otobüslerle anılıyor. Usta sanatçının vefatının 12. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Ertaş’ın sanatına ve mirasına duyulan saygının bir göstergesi niteliğinde.

Hazırlanan iki otobüs, Neşet Ertaş’ın unutulmaz fotoğraflarıyla süslenmiş durumda. Bu araçlarda, Ertaş’ın en bilinen eserlerinden alıntılar yer almakta. “Sen beni gülünce mutlu mu sandın? Yalandan yüzüme gülen dünyada.” ve “Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu?” gibi dizeler, yolculara sanatçının derin duygularını ve hayat felsefesini hatırlatıyor.

Avrupa ve Anadolu yakasında seferlerine başlayan bu özel otobüsler, bir hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek. Bu etkinlik, sadece Neşet Ertaş’ı anmakla kalmayıp, aynı zamanda onun müziğinin ve kültürel mirasının genç nesillere aktarılmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyor. İETT’nin bu girişimi, sanatçının anısını yaşatırken, şehirdeki günlük yaşamın bir parçası haline geliyor. Neşet Ertaş’ın müziği, bu otobüslerle birlikte yeniden hayat buluyor.