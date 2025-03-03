İftar ne zaman? 3 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....

Yayınlanma: 03.03.2025 - 16:19

Güncelleme: 03.03.2025 - 16:19

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da sahur ve iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da oruç bugün (3 Mart) saat 19.04'de açılacak.

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da üçüncü gün iftarı saat 18.49'da yapılacak.

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2025 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İzmir'de orucun üçüncü günü saat 19.13'de açılacak.