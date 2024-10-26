İki yılda bir yetişiyor: Şifaları saymakla bitmiyor! Kararınca tüketilen 'vez meyvesi' tezgahlarda yerini aldı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:49

Doğada kendiliğinden yetişen, ağacı iki yılda bir meyve veren vez meyvesinin; şeker hastalığından soğuk algınlığa, böbrek hasatlıklarından tansiyona ve gribe kadar birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. İç Anadolu bölgesinde Sivas ve Tokat'ın yeksek kesimlerinde yetişen meyve, dalından sarı veya turuncu renkte toplandıktan sonra kararması beklenerek tüketiliyor. Kış aylarında tezgahlarda yerini alan bu meyve şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor.

Olgunlaşınca tüketiliyor

Sivas'ta 30 senedir pazarcılık yapan Ahmet Şarkışla, vez meyvesini kararanınca tüketildiğini ifade ederek, “Sivas'ta bizim burada vez diye bilinir. Tokat'ta yetişir ve orada ismi üvez olarak bilinir. Bu meyveyi eskiler iyi bilirler, herkes bilmez. Şimdiki gençler neredeyse hiç bilmezler. Bu meyvenin ağacı yüksektir. Genelde Tokat tarafında yetişir. Tokat'ta da bu sene üretim azdı. Soğuk algınlığına, tansiyona, bağırsaklara iyi geldiği biliniyor. İlk kez görenler bu dağ armudu mu diye soruyorlar, çördük zannedenler oluyor. Bunu bu şekilde alıp eve götüreceksiniz ve mutfağa asacaksınız. 10 ila 15 gün içerisinde olgunlaşır ve kararırlar, kararanları alıp tüketeceksiniz” dedi.