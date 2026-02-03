2 Şubat Pazartesi günü ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman başlıyor? 2026 ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşecek mi?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

İkinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihlerinde, Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kapsamda ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşmiş olacak.