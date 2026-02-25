İkinci cemre düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi, havaların ısınmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, yedi gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, ikinci cemre düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? İşte ayrıntılar...

İKİNCİ CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından gözler, baharın habercisi ikinci cemrenin tarihine çevrildi. Peki, ikinci cemre düştü mü? İkinci cemre suya ne zaman düşecek?

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

1. Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Baharın ilk belirtisidir; atmosferdeki soğuk kırılmaya başlar ve güneş ışınlarının etkisi hissedilir.

2. Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşer. İkinci cemre ile birlikte deniz, göl ve akarsularda ısınma başlar; buzların çözülme süreci hızlanır.

3. Cemre 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşer. Son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte kır çiçekleri açmaya başlar, ağaçlara su yürür ve tarımsal faaliyetler ivme kazanır.