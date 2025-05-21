Dünyanın en ünlü rehinci isimlerinden biri olan Les Gold’un öldüğüne dair sosyal medyada yayılan iddialar hayranlarını endişelendirdi. Peki, İkinci El Kralları Les Gold kimdir? Les Gold kaç yaşında, nereli?

LES GOLD KİMDİR?

Les Gold, 20 Haziran 1950 doğumlu olup, Detroit, Michigan doğumludur. Üçüncü kuşak bir rehinci olarak ailesinin işini devralmış ve American Jewelry and Loan adlı rehinci dükkanını 1978 yılında kurmuştur.

Les Gold bu işte büyük bir başarı yakalayarak, geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermiştir. Les Gold'u geniş çapta tanıtan asıl proje Hardcore Pawn adlı reality programı olmuştur.

Programda, günlük rehinci hayatını ve çeşitli ilginç müşteri olaylarını izleyicilere sunarak büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Les Gold şu an 74 yaşında ve belirtildiğine göre sağlık durumu iyi. Ölümüne dair yayılan söylentilerden sonra, oğlu Seth Gold sosyal medyadan açıklama yaparak, babasının hayatta olduğunu ve sağlıklı olduğunu duyurdu.

LES GOLD VE HARDCORE PAWN’UN MİRASI

Les Gold, üçüncü nesil bir rehinci olarak dedesi Sam’in Michigan’daki “Sam’s Loans” dükkânında 7 yaşında ilk satışını yaptı. 1978’de American Jewelry and Loan’u kuran Gold, 1993’te dükkânı Detroit’teki 50.000 metrekarelik eski bir bowling salonuna taşıyarak işini büyüttü. Hardcore Pawn, 2009’da pilot bölümüyle başlayan ve 2010-2015 arasında 9 sezon yayınlanan bir realite şovu olarak, Les, oğlu Seth, kızı Ashley ve eşi Lili’nin dükkândaki maceralarını ekrana taşıdı.

Program, 2 milyon izleyiciyle TruTV’nin en yüksek reytingli yapımlarından biri oldu. Les Gold, sadece bir rehinci değil, aynı zamanda Detroit’te ihtiyaç sahiplerine destek olan The Heat And Warmth Fund (THAW) gibi hayır kuruluşlarına yaptığı bağışlarla da tanınıyor. 2013’te dükkânda düzenlenen “Hardcore THAW” etkinliği, 40.000 doların üzerinde bağış topladı.