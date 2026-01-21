İkiz bebekleri SMA teşhisi almıştı: Jesy Nelson ve Zion Foster ayrıldı!

İngiliz şarkıcı Jesy Nelson, dört yıldır birlikte olduğu rapçi nişanlısı Zion Foster ile yollarını ayırdıklarını doğruladı. Bu ayrılık haberi, ünlü şarkıcının sekiz aylık ikiz kızlarının SMA Tip 1 teşhisi almasının ardından gelmesiyle hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

AYRILIK SİNYALİNİ "YÜZÜKSÜZ" VERMİŞTİ

7 Ocak’ta katıldığı This Morning programında nişan yüzüğünün parmağında olmamasıyla dikkat çeken Nelson’ın ayrılık kararı, İngiliz basını tarafından da onaylandı. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, çiftin dostane bir şekilde ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Jesy ve Zion arkadaş kalmaya devam ediyor. Ortak ebeveynlik konusunda tamamen birlikteler ve çocukları için en iyisini istiyorlar."

İKİZLERİN ZORLU MÜCADELESİ: PREMATÜRE DOĞUM VE SMA TEŞHİSİ

Mayıs 2025’te prematüre olarak dünyaya gelen ikizler Ocean Jade ve Story Monroe, hayata oldukça zorlu bir başlangıç yaptı. Nelson, hamileliği sırasında hayati tehlike arz eden TTTS (İkizden İkize Transfüzyon Sendromu) nedeniyle acil ameliyat olmuş ve bebekler aylarca yoğun bakımda kalmıştı.





Bebeklerin gelişimindeki aksaklıklar üzerine yapılan kontrollerde, ikizlere en ağır seyreden kas hastalığı olan SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Gözyaşları içinde süreci anlatan Nelson, gen tedavisi aldıklarını ancak bu tedavinin sadece hastalığın ilerlemesini durdurabildiğini, kaybedilen fonksiyonların geri gelmediğini ifade etti.

"SESSİZ KALAMAM": SMA TARAMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Yaşadığı trajedi sonrası adeta bir aktiviste dönüşen Jesy Nelson, SMA hastalığının doğumda yapılan topuk kanı taramasına eklenmesi için büyük bir kampanya başlattı. Nelson'ın çağrısı kısa sürede yankı buldu ve İskoçya, SMA'yı tarama programına dahil edeceğini açıkladı.

Eski nişanlısı Zion Foster da Nelson’ın mücadelesine destek vererek, bu taramanın doğumda yapılmamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.