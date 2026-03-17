İklim krizi her yıl yarım milyondan fazla can alacak: 2025 felaket senaryosu belli oldu

Küresel ısınmanın etkileri artık sadece buzulların erimesi veya deniz seviyelerinin yükselmesiyle sınırlı kalmıyor. The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan çarpıcı bir rapor, 2050 yılına gelindiğinde dünyanın nasıl bir "sıcak cehenneme" dönüşeceğini rakamlarla ortaya koyuyor. 156 ülkeden alınan 20 yıllık verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan modelleme, insanlığın önündeki en büyük tehdidin "aşırı sıcaklara bağlı kitlesel ölümler" olduğunu kanıtlıyor.

27.8 DERECE: İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK EŞİK

Araştırmanın en korkutucu bulgularından biri, aylık ortalama sıcaklıklar için saptanan sınır değer oldu. Uzmanlar, ortalama sıcaklığın 27.8 santigrat dereceyi aştığı her bir ayın, insan fizyolojisi üzerinde geri dönülemez hasarlar bıraktığını saptadı. Bu eşik aşıldığında, vücudun kardiyovasküler sistemi ağır bir baskı altına giriyor ve dış mekandaki her türlü fiziksel aktivite ölümcül bir risk haline geliyor. Projeksiyona göre, 2050 yılından itibaren bu sıcaklık artışları her yıl 470 bin ile 700 bin arasında insanın vaktinden önce hayatını kaybetmesine yol açıyor.

EKONOMİK TAHRİBAT: VERİMLİLİK KAYBI 3.6 MİLYAR DOLAR

İklim krizi sadece can kaybıyla değil, küresel ekonomik sistemin çöküşüyle de sonuçlanıyor. Bilim insanları, aşırı sıcaklar nedeniyle azalan iş gücü verimliliğinin küresel ekonomiye maliyetini 3.6 milyar dolar olarak hesaplıyor. Özellikle açık havada çalışmak zorunda olan tarım ve inşaat sektörleri, "fizyolojik kısıtlamalar" nedeniyle durma noktasına geliyor. Isı dalgalarının yarattığı bu ekonomik daralma, halihazırda kırılgan olan küresel ticaret ağlarını yerle bir etme potansiyeli taşıyor.

KÜRESEL EŞİTSİZLİK VE SAĞLIK KRİZİ

Raporda, iklim krizinin adil bir dağılım göstermediği ve en ağır darbeyi düşük ve orta gelirli ülkelerin alacağı vurgulanıyor. Latin Amerika, Karayipler ve Afrika’nın tropikal bölgeleri, artan sıcaklıklar karşısında en savunmasız alanlar olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün fiziksel hareketsizliği azaltma hedeflerinin, yükselen sıcaklıklar nedeniyle tamamen tersine dönebileceği belirtiliyor. Bilim insanları, bu karanlık tabloyu hafifletmek için kentlerin ısıya uyumlu şekilde yeniden tasarlanması, iklim kontrollü spor alanlarının sübvanse edilmesi ve karbon emisyonlarının derhal radikal şekilde düşürülmesi çağrısında bulunuyor.