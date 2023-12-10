İlhan Şeşen’den kötü haber: Kansere yakalandı

Usta müzisyen, yorumcu ve oyuncu İlhan Şeşen’den üzücü haber geldi. Şeşen’in akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:02
İlhan Şeşen’den kötü haber: Kansere yakalandı
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Usta müzisyen İlhan Şeşen’in akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.

İlhan Şeşen daha önce de kansere yakalanmış, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşmuştu.


İlhan Şeşen akciğer kanseri kanser

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