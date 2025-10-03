İlişki hayatında yeni tuzak: 'Bio-baiting' milyonları kandırıyor

Artık aşk mektupları ve parkta yapılan uzun yürüyüşler tarihe karıştı; modern flört dünyasında yerini hayalet gibi ortadan kaybolmalara, yarım bırakılmış mesajlara ve aldatıcı profillere bıraktı. En son kavramlardan biri olan “bio-baiting” flört uygulamalarında kullanıcıların biyografilerini olduğundan çok daha cazip göstermek için gerçeği çarpıttıkları bir trend olarak öne çıkıyor. Bu yöntem, tıpkı “catfishing” gibi aldatmaya dayanıyor, ancak bu kez mesele sahte fotoğraf değil, abartılı bir kişisel tanıtım.

BİO-BAİTİNG NEDİR?

“Bio-baiting”, kullanıcıların flört uygulamalarındaki biyografilerini olduğundan çok daha parlak ve cazip gösterip, gerçek hayatta bu imajı karşılayamaması anlamına geliyor. Seyahat etmeyi çok sevdiğini yazan ancak gerçekte pasaportunu bile çıkarmamış olan ya da “girişimci” etiketiyle işsizliğini saklayan kişiler bunun en bilinen örnekleri.

Wisp’in yaptığı ve 1.500 bekarın katıldığı bir ankette, katılımcıların yüzde 63’ü buluştukları kişilerin profillerinde yazanlarla gerçekte gördükleri arasında büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. En çok hayal kırıklığı yaratan ifadeler arasında “seyahat etmeyi severim” (%68), “macera tutkunu” (%51), “girişimci” (%39), “gurme” (%34) ve “spontane” (%39) yer aldı.

FLÖRT UYGULAMALARINA GÜVEN AZALIYOR

Uygulamanın flört uzmanı Sylvia Linzalone, “Biyografisinde yazanları karşılamayan insanlarla tanışmak, flört uygulamalarından soğumanın en büyük nedeni. Bu durum güveni zedeliyor ve süreci sahtekarca hissettiriyor” dedi.

Linzalone’ye göre bio-baiting’i fark etmenin yolu “belirsizlik yerine somutluk” aramak. “Seyahat etmeyi severim” ifadesi şüpheli olabilirken, “Gelecek ay And Dağları’nda yürüyüşe çıkıyorum” diyen birinin daha gerçekçi olduğunu söylüyor.