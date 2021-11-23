İlişki uzmanları yanıtladı: Sosyal medyada yer almamak daha mı seksi?

23 Kasım 2021 Salı, 00:00

Sosyal medya uygulamaları gündelik hayatta neredeyse olmazsa olmaz hale gelirken pek çok ilişki açısından da ilk intibayı oluşturması nedeniyle önemli.

Flört uygulaması Elite Singles’ın yaptığı çalışmaya göre kadınların yüzde 75’i erkeklerin ise yüzde 59’u flört edecekleri kişiyle çıkmadan önce sosyal medya hesaplarını inceliyor.

Ancak bazı kullanıcı ve ilişki uzmanlarına göre sosyal medya hesaplarını aktif biçimde kullanmak yerine gizli hesap açmak ya da platformları hiç kullanmamak ilişkiler açısından daha verimli olabilir. Vice News’tan Daisy Jones’un haberi gizem unsurunun ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguluyor.

23 yaşındaki Sarah Murray sosyal medyada daha az yer alan kişilere dair şu ifadeleri kullanıyor:

Bu kişinin yaptığı şeylerle huzurlu olduğunu gösterir, bu da gerçekten o kişiyi çekici kılan özgüvenin işaretidir. Sanki herkesin yaptığını yapmak zorunda değillermiş gibi.

GİZEM FAKTÖRÜ DEVREYE GİRİYOR

29 yaşındaki Daniel Boydon da çevrimiçi ortamlarda daha az bulunan kişilerden hoşlandığı belirterek şunları söylüyor:

Gizem faktörü devreye giriyor. Bu, 'Bir dakika birbirimizi tanımak için gerçekten konuşmamız gerekiyor' gibi bir durum yaratıyor.

30 yaşındaki Tom Rassmussen de sosyal medyada daha az yer almanın daha zengin bir kişisel ve sosyal yaşama işaret ettiğini düşünüyor:

Geri kalanımızın canını sıkan anlamsız şeylere aldırış etmemek bence şık.

İlişki uzmanı James Preece ise şunları dile getiriyor:

Birini takip edemiyorsan ve neler olduğunu öğrenemiyorsan o zaman ilgini çeker. Her türlü gizem veya erişilmezlik anında çekici bir nitelik kazanır.

Bir diğer ilişki uzmanı Hayley Quinn ise şunları ifadeleri kullanıyor:

Genellikle gizem, sizin için sizin hakkınızda her şeyi bildiğini düşünen birinden (yanlış biçimde) çok daha fazlasını yapabilir. Sosyal medya olmadan ya da gizli bir hesap açarak birinin sizi gerçek dünyada daha iyi tanıması için merak uyandırabilirsiniz.

Uzun vadede ortaya farklı fikirlerin çıkması son derece olası görünse de birçok kişiye göre ilk izlenim için sosyal medyaya bel bağlamamak daha akıllıca.