İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?

'İlk cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?

İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:44

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemre ilk olarak havaya düşecek. 'İlk cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafındna merak ediliyor. Peki, İlk Cemre havaya düştü mü? Cemre ne zaman düşer? İşte, ayrıntılar...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden itibaren, birer hafta arayla cemrelerin önce havaya (19-20 Şubat), ardından suya (26-27 Şubat) ve son olarak toprağa (5-6 Mart) düştüğüne inanılır.

CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE? 

Cemrenin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesi, baharın habercisi olarak kabul edilirken, hayvancılıkla uğraşanlar için sürülerini meralara çıkarma vaktinin, çiftçiler için ise toprağı işleyip ekim yapma zamanının yaklaştığını gösterir.


Etiketler: #cemre #Bahar #hava

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