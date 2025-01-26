Karnabaharı haftalarca saklamanın yolu... Yıl boyunca tüketilmesi için önemli adım!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:11

Güncelleme: 26.01.2025 - 22:11

Karnabahar, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Ancak tazeliğini koruması için doğru yöntemlerle saklanması gerekir. İşte karnabaharı yıl boyunca tüketebilmeniz için detaylı bir saklama rehberi...

1. Karnabaharı Hazırlayın

Karnabaharınızı taze olarak satın aldıktan sonra dış yapraklarını temizleyin ve saplarını kesin. Çiçeklerini küçük parçalara ayırarak bol suyla güzelce yıkayın. Bu işlem, yüzeyinin temizlenmesini sağlar.

2. Haşlayarak Dondurucuya Hazırlık

Karnabaharı doğrudan dondurucuya koymak yerine, önce kısa bir süre haşlamak gerekir. Bu işlem, sebzenin besin değerlerini ve rengini korumasına yardımcı olur. Bir tencerede suyu kaynatın ve karnabahar parçalarını 3-4 dakika kadar haşlayın. Ardından, sebzeleri süzerek buzlu suya aktarın. Bu adım, haşlama işlemini durdurarak sebzenin yumuşamasını önler.

3. Kurulayın ve Ambalajlayın

Karnabaharları buzlu sudan çıkarıp iyice kurulayın. Tamamen kuruması, dondurucu yanığını önler ve sebzenin tadını korur. Kurulama işleminin ardından karnabaharları dondurucuya uygun buzdolabı poşetlerine ya da kapaklı saklama kaplarına yerleştirin. Paketlerin havasını mümkün olduğunca alarak kapatın.

4. Dondurucuda Uzun Süre Saklama

Hazırlanan karnabaharlar, dondurucuda yaklaşık 8-12 ay boyunca tazeliğini korur. Kullanmak istediğinizde doğrudan yemeklerinize ekleyebilir ya da buharda çözülmesini sağlayarak tüketebilirsiniz.