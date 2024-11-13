İlk insanlar üç farklı türle çiftleşti! Homo-Sapiens'in gizli bağlantıları keşfedildi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:44

Güncelleme: 13.11.2024 - 13:44

İrlanda’daki Trinity College’dan bilim insanları, modern insanın Denisovanlar adı verilen üç farklı hominin türüyle çiftleştiğini ve bu genlerin bugünkü insan genomunda izler bıraktığını keşfetti. Denisovanlardan alınan genler, düşük oksijen seviyelerine dayanıklılık ve soğuk iklimlere uyum gibi avantajlar sağlıyor. Bu bulgular, insan evriminde farklı türler arasındaki karmaşık ilişkilere yeni bir ışık tutuyor.

DENİSOVAN GENLERİNİN MODERN İNSAN GENİNE KATKISI

Nature Genetics dergisinde yayımlanan inceleme makalesinde, Denisovan genlerinin modern insan genomunda kalıcı izler bıraktığı açıklandı. Araştırmacılar, bu genlerin Tibetli nüfuslarda düşük oksijen koşullarına dayanıklılık, Inuit topluluklarında ise soğuk hava koşullarında ısı üretimini artıran yağ metabolizmasını geliştirdiğini belirtti. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren genlerin de Denisovanlardan aktarıldığı ifade edildi.

İNSAN EVRİMİNİN KARMAŞIK TARİHİ

Araştırmacılardan Dr. Linda Ongaro, modern insanın evrim sürecinin tek bir atadan değil, farklı hominin türleriyle çapraz çiftleşmelerle şekillendiğini belirtti. Ongaro, Denisovanlara ait fosil kayıtlarının sınırlı olmasına rağmen, modern insan genomunda üç farklı Denisovan popülasyonundan gelen genetik izlere rastlandığını vurguladı.

Dr. Ongaro, daha detaylı genetik analizlerin ve arkeolojik bilgilerin birleştirilmesiyle Denisovanların insan evrimine katkısının daha iyi anlaşılabileceğini belirtti. Özellikle az incelenmiş topluluklarda yapılacak çalışmaların, Denisovan atalara dair daha fazla bilgi ortaya çıkarabileceğini ifade etti. Araştırma, Nature Genetics dergisinde yayımlandı.