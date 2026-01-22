Oruç ibadetinin farz kılındığı Ramazan ayı, müslümanlar için büyük önem taşıyor. Peki, İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkılacak?

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve ilk oruç tutulacak.

19 Mart 2026 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek ve son oruç tutulacak.

İLK SAHUR HANGİ GÜN YAPILACAK?

2026 Ramazan ayının ilk sahuruna 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.