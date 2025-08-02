Sosyal medyaya damga vuran "İlk ve Son" dizisinin 3. sezonunda başrolde yer alacak yıldızlar belli oldu. Yeni sezonda kadroda kimlerin yer alacağı ve yeni sezonun ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, İlk ve Son 3. sezon en zaman? İlk ve Son dizisinin başrolleri kim oldu? İşte ayrıntılar...

İLK VE SON 3. SEZON EN ZAMAN?

Yayın hayatına 18 Ağustos 2021 tarihinde başlayan İlk ve Son Barış ile Deniz'in toksik hikayesini takip eden ilk sezonunda sekiz bölüm yayınlandı. Üç yıl aradan sonra bu yıl ikinci sezonuyla dönen dizi, Cihan ve Nilüfer'in çalkantılı ilişkisini takip ettiği sezonu altı bölümle tamamladı.

İlk ve Son dizisinin 3. sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı.

İLK VE SEZON 3. SEZONUNUN BAŞROLÜNDE KİMLER VAR?

Yeni sezonda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, Güneş ve Serkan karakterlerine hayat verecek.