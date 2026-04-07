İlkay Şencan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor. Son olarak bu sabah yeni bir dalga daha gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Peki, İlkay Şencan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlkay Şencan'ın sevgilisi kim? İlkay Şencan neden gözaltına alındı?

İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan 18 Mayıs 1989 yılında doğdu. Türk DJ ve müzik yapımcısıdır. 2018 yılında çıkardığı "Rockstar" isimli parçayla tanınmıştır. Norveç ve Almanya'da 1 numaraya kadar yükselen "Rockstar" aynı zamanda pek çok ülkedeki listelerde ilk 10 içerisinde yer aldı. 2019 yılında çıkardığı "Do It" adlı parça da birçok listede üst sıralarda yer almıştır. 2020 yılında Alok ve Tove Lo ile Don't Say Goodbye adlı parçaları çıkararak adını tekrar üst sıralara taşımayı başarmıştı.

İLKAY ŞENCAN'IN ÖZEL HAYATI

Şencan, ünlü şarkıcı Simge Sağın ile birliktelik yaşamaktadır.

İLKAY ŞENCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, İlkay Şencan, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.