İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Haberi geldi, boşanmışlar'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:31

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:32

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı Mürsel karakteriyle ünlendikten sonra birçok yapımda rol alan İlker Ayrık, 2012-2015 yılları arasında sunuculuk görevini üstlendiği Ben Bilmem Eşim Bilir yarışması hakkında konuştu.

Çiftlerin son model bir otomobil kazanabilmek için mücade ettikleri yarışmaya dair yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi.

Ayrık, bir çiftin noterde 'Araba kimin üzerine olacak' şeklinde kavga yaşadığını ve bu nedenle boşandığını söyledi.

'ARABA KİMİN ÜZERİNE OLSUN' SORUSU KRİZ ÇIKARDI

Tivibu Spor kanalına açıklamalarda bulunan İlker Ayrık, yarışma boyunca yaşadığı en ilginç deneyimlerden birini şöyle açıkladı:

"Araba kazanmış bir çiftin teslimat işlemleri gerçekleşiyor. Her bölüm bir araba veriliyor ve yapımda görevli arkadaşımız, resmi işlemler sırasında kazanan çifte, 'Araba kimin üzerine olsun?' diye soruyor."

'NOTERDE KAVGA EDİYORLAR'

Ünlü sunucu, "Teslimat işlemleri noterde yapılacak ve evraklar ona göre hazırlanacak. Çiftler birden 'Araba benim üzerime olsun' diye tartışmaya başlıyor ve anlaşamıyorlar. Noterde kavga ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'HABERİ GELDİ, BOŞANMIŞLAR'

İlker Ayrık, "Kazanan çift, kendi arasında anlaşamadığı için 'Şu anda karar veremiyoruz' diyerek, yapımdan süre istiyor. Sonra haberi geldi ki boşanmışlar. Kazandıkları otomobil, yuvalarının yıkılmasına neden oldu" dedi.

Ufuk Özkan ve Şule Zeybek'in de sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir, 2018 yılında sona ererken; İlker Ayrık, 2018-2021 yılları arasında 'Yaparsın Aşkım' adlı benzer programı da sunmuştu.