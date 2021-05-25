İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor

25 Mayıs 2021 Salı, 15:00

TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Seksenler' dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Dizide 'Çağatay' karakterini canlandıran oyuncu İlker Ayrık Seksenler'e yeniden katılıyor.

"EVE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ( Rasim Öztekin) ve Rukiye’nin ( Özlem Türkad) oğlu Çağatay rolünde yer alan İlker Ayrık, hikaye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon mahalleye geri dönüyor. Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili “Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum” dedi.

ÇAĞATAY'IN EŞİNİ ZEYNEP DEMİREL OYNAYACAK

Belçika'dan dönen Çağatay'ın eşini ise 2019 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Demirel canlandıracak. Demirel, Seksenler ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi "Amelie" olarak katılacak. Zeynep Demirel, Seksenler dizisine katılmasıyla ilgili "Seksenler dizisinin usta oyuncularıyla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.