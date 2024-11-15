Çiftlik hayatıyla gündem olmuştu... İlker Ayrık mutluluğunu sevenleriyle paylaştı: 'Dede oldum'

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, çiftliğinde dünyaya gelen kuzularla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. "Bu dedelik başka dedelik" diyerek mutluluğunu dile getiren Ayrık'ın paylaşımı, takipçilerini gülümsetti.

Çiftlik hayatıyla gündem olmuştu... İlker Ayrık mutluluğunu sevenleriyle paylaştı: 'Dede oldum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 15:40

Seksenler ve Geniş Aile dizileriyle tanınan ünlü oyuncu İlker Ayrık, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti. İstanbul Beykoz’daki çiftliğinde yeni doğan kuzularıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ayrık, gönderisine “Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik” notunu düştü.

Ünlü oyuncu, bir süre önce ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı çiftlikte hayvancılığa adım atmıştı. Yeni doğan kuzularla ilgili mutluluğunu paylaşan Ayrık, şu ifadeleri kullandı:

“Rita Çiftlik Ailesi’nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı.”

Ayrık’ın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, takipçileri de bu keyifli anlara ortak oldu.


Etiketler: #İlker Ayrık

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