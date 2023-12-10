İlker Kaleli ve Öykü Karayel başrolde... 'Arak' dizisinden yeni tanıtım geldi
Ünlü oyuncular İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde oynadığı Show TV'de 21 Aralık Perşembe günü yayımlanacak 'Arak' dizisinden yeni tanıtım paylaşıldı.
Show TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) hikayesini ekrana taşıyacak.
Dizinin birinci bölümünün ikinci tanıtımı yayımlandı.
“Zeynep’le ilk defa o gün tanışmadık…”#Arak’ın yeni tanıtımı yayında.@araktvofficial ilk bölümüyle 21 Aralık Perşembe 20.00’de Show TV’de başlıyor.@ilkerkaleli #ÖyküKarayel @tulinozenn #MehmetÖzgür @YldrySahinler @Bennu_Yldrmlar #KeremArslanoğlu #BedirBedir @furkankalabalik… pic.twitter.com/qj0rwiYzLh— Show TV (@ShowTV) December 8, 2023
KADRODA KİMLER VAR?
Show TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) hikayesini ekrana taşıyacak.
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