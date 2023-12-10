İlker Kaleli ve Öykü Karayel başrolde... 'Arak' dizisinden yeni tanıtım geldi

Ünlü oyuncular İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde oynadığı Show TV'de 21 Aralık Perşembe günü yayımlanacak 'Arak' dizisinden yeni tanıtım paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 08:12
İlker Kaleli ve Öykü Karayel başrolde... 'Arak' dizisinden yeni tanıtım geldi
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Show TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) hikayesini ekrana taşıyacak.

Dizinin birinci bölümünün ikinci tanıtımı yayımlandı.

KADRODA KİMLER VAR?

Show TV'nin yeni dizisi 'Arak', hırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) hikayesini ekrana taşıyacak.


Arak

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