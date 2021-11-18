İlkokul öğrencileri 'Martılar' şarkısıyla dans etti, Sefo'nun ardından Edis de adres istedi

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:51

Geçen günlerde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir ortaokulda Sefo'nun 'Bilmem Mi?' ve Edis'in 'Martılar' adlı şarkılarıyla dans eden öğrencilerin görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

Sefo'nun paylaşımı sonrasında yine okulda çalan 'Martılar' şarkısıyla dans eden öğrencilere şarkıcı Edis de kayıtsız kalmadı.

Sefo'nun "10 numara ortam" şeklinde yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "11 numara ortam" şeklinde bir paylaşım yapan Edis, başka bir gönderisinde "Adrev verin geliyorum" yazdı.





Ardından Sefo'nun "Şurada bir Edis&Sefo konseri" yorumuna meslektaşı Edis Görgülü de 'Hadi kalk gidiyoruz' şeklinde karşılık verdi.



