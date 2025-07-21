IMDb puanına göre en iyi 5 Türk dizisi: İzlemeden geçmemeniz gereken yapımlar

Hem hikayeleriyle hem oyunculuklarıyla öne çıkan bu yapımlar, televizyon tarihine damga vurdu. İşte, duygusal, sürükleyici ve unutulmaz yapımlarla dolu 5 dizi...

ŞAHSİYET (IMDb: 9.1)

Agâh, cinayet bürosundaki tek kadın polis memuru Nevra ile yolları kesişen 65 yaşında emekli bir adliye katibidir. Agâh ile Nevra'nın birbirlerine yaklaşmaları sadece bir tesadüf müdür? Emekli adliye memuru Agâh Beyoğlu, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu'nda yalnız yaşamaktadır. Kızı yurtdışında yaşamış, eşi yıllar önce ölmüştür. Agâh'ın bu monoton hayatı, kendisine konulan Alzheimer başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığı yüzünden tüm anılarını unutacaktır. İlk başta bu gerçeği kabullenmesek de Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı bir cinayeti işlemek için bir fırsat. Gelecekte bu suçu hatırlamayacak ve hatırlamadığı için pişmanlık duymayacaktır. Bu arada, cinayet masasındaki kadın polis memuru Nevra, üzerindeki baskılar nedeniyle istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh'ın aldığı cinayet kararı, Nevra'nın hayatını tamamen değiştirecektir.

LEYLA İLE MECNUN (IMDb: 9.0)

Leyla ve Mecnun adlı bir çiftin sıra dışı yolculuğunu konu alan, benzersiz ve iç ısıtan bir dizi. Ali Atay'ın Mecnun'u, Ezgi Asaroğlu'nun ise Leyla'yı canlandırdığı dizi, büyük bir hayran kitlesi ve eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

BEHZAT Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (IMDb: 8.8)

Ankara Emniyet Teşkilatı'ndaki kişisel sorunları olan, resmi olarak itibarsızlaşmış bir polis şefi ve uyumsuz polis ekibi etrafında dönüyor. Dizi genellikle haftalık olarak gerçekleşen cinayetlere ve diğer suçlara odaklansa da, hikâyenin alt metni Behzat Ç. ile yozlaşmış departman yetkilileri ve bürokratlar arasında bir düelloya yol açıyor.

İKİNCİ BAHAR (IMDb: 8.7)

İki çocuk annesi olan Hanım, bir gün üç kız babası Ali Haydar'ın sahibi olduğu Türk kebapçısı "Antep Sofrası"nda çalışmaya başlar. Ali Haydar kalın kafalı, biraz sinirli ama nazik, dürüst ve cömertken; Hanım çabuk sinirlenen ama bir o kadar da duygusal ve kırılgandır. Birbirlerine aşık olurlar; hayattaki "İkinci Şanslarını" yaşamak için.

EZEL (IMDb: 8.6)

Ömer, güzellik ve iyi ruhla dolu genç bir adamdır. Askerden yeni dönmüştür ve hayallerindeki kız olan muhteşem Eyşan ile evlenmek üzeredir. En yakın iki arkadaşı Cengiz ve Ali onun için kardeş gibidir ve onlara tüm kalbiyle güvenir. Her şey mükemmel görünmektedir, çünkü önünde tüm hayatı uzanmaktadır. Dram, polisin Ömer'in hala uyurken yatak odasına baskın yapmasıyla başlar. Bir gece önce kumarhanede işlediği bir cinayet ve soygundan tutuklanır. Ömer suçtan hapse girer - hayatı paramparça olur, arkadaşları ve nişanlısı ortadan kaybolur. Bunun yerine, aklında önümüzdeki on yıl boyunca tek bir soru vardır: Neden?