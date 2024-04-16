Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:47

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:47

iPhone özelliklerinde bulunan imessage, pek çok kişinin merak ettiği bir uygulamadır. Peki, iMessage nedir, özellikleri nelerdir? iPhone'larda bulunan iMessage uygulaması nasıl kullanılır?

iMESSAGE NEDİR?

iMessage, iPhone kullanıcılarına sunulan internet tabanlı bir mesajlaşma servisidir. Operatörden bağımsız iMessage hizmetini kullanarak diğer iPhone kullanıcıları ile internet üzerinden mesajlaşabilirsiniz.

iMESSAGE ÖZELLİKLERİ

Apple’ın iMessage uygulamasını kullanarak mesajlarınızı çeşitli efektler ile birlikte gönderebilirsiniz.

Balon efektleri, emoji çıkartmaları ve tam ekran çıkartma ve animasyonları kullanarak tanıdıklarınıza eğlenceli mesajlar gönderebilirsiniz.

Gönderilen mesaj efektlerinin görülmesi için cihazlarda iMessage özelliği bulunması gerekir.

Tüm Apple cihazları ile senkronize olabilen bu mesajlaşma uygulaması, iPhone cihazlarda otomatik olarak yüklüdür. Kullanıcıların indirme yapmalarına gerek yoktur.

iPHONE TELEFONLARDA iMESSAGE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İphone telefonlardaki imessage uygulaması, ayarlar kısmından aktif edilebiliyor. İmessage ücretsiz olarak internet üzerinden kullanılabilen bir uygulamadır. İmessage uygulamasını kullanmak için herhangi ilave bir uygulama yüklenmesine gerek yoktur. Apple cihazları arasında internet aracılığıyla paylaşım yapılabilir.