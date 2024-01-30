'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:42

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:23

İrem Derici, Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen Martı Festivali’nde sahne aldı. Şarkıcı, 9 Şubat’ta çıkacak 'Delil' parçasını ilk kez seslendirerek, hayranlarına sürpriz yaptı. Binlerce kişiyi coşturan Derici, Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem ev sahipliğinde sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Şıklığıyla dikkat çeken İrem Derici, "Selülitlerimiz belli olmasın diye varis çorabımızı giydik. Bunlar sıkı tutuyor. Bazıları 2-3 tane giyiyor. İsim vermeyeceğim. Şaka bir yana bu dönem daha çok özeniyorum" dedi. Sevgilisi Gökhan Fırat’la tatile çıkan şarkıcı, "İki gün kaçtık. Onun vizesi Fransa’dan çıktı. Başka yerlere gitmeden giriş yaptı. Önümüzdeki günlerde bol bol yurt dışı olacak. Ama işle bağlıyoruz. Mesela Viyana konseri var, üç gün uzatıyoruz. Gitmişken kalmak lazım malum biletler artık yakıyor" diye konuştu.

Derici, "Gökhan Fırat’a olan aşkınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna, "Güzel güzel yaşıyoruz. Seviyorum" yanıtını verdi.

"KONUK OYUNCU OLARAK YER ALMAK İSTİYORUM"

'İnci Taneleri' dizisi nedeniyle pavyon dansının gündem olmasına Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini. Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" dedi.

"HERKES SÖYLEYİNCE REPERTUVARIMA ALMAK İSTEMEDİM"

‘İnci Taneleri’ dizisindeki 'Gemileri Yakarım' eserinin popüler olmasına Derici, "Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim" dedi. Şarkıcı konserlerinde, "İrem bizi pavyona götür" pankartları için, "5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Biz ‘Rastgele’ şarkısında dört kişiydik. Pavyon olunca, Mustafa Ceceli sıvıştı hemen. Benim, diğer ‘Rastgele’ grubundan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak, çok iyi" diyerek, espiri yaptı.