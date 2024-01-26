'İnci Taneleri' yayınlandı, pavyonlara 'Dilber' zammı geldi

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘İnci Taneleri‘ dizisindeki Dilber karakterinin sosyal medyada uyandırdığı yankının ardından pavyonlara zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:11
'İnci Taneleri' yayınlandı, pavyonlara 'Dilber' zammı geldi
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Fragmanlarının yayınlanmasıyla günlerdir konuşulan, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü dün gece yayınlandı. Tele1'in haberine göre diziden sonra pavyon ücretlerine zam geldi.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Hazar Ergüçlü ile ünlenen ‘pavyon dansı’ sonrası fiyatlara "Dilber" zammı geldiği aktarıldı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı. Bir çok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL’lik hesap dikkat çekmişti. Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptılar.


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