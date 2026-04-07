İngiltere’den Kanye West’e ‘veto’: Festival iptal edildi, ülkeye girişi yasaklandı!

Dünya müziğinin en tartışmalı isimlerinden biri olan Kanye West, İngiltere’de büyük bir siyasi ve toplumsal krize neden oldu. Londra’daki Wireless Festivali’nin ana sanatçısı (headliner) olarak duyurulmasının ardından yükselen tepkiler, İngiliz hükümetini harekete geçirdi. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmud, West’in ülkeye girişini "kamu yararına olmayacağı" gerekçesiyle yasakladı.

SPONSORLAR DESTEĞİNİ ÇEKTİ

West'in geçmişte çıkardığı 'Heil Hitler' adlı şarkı, gamalı haçlı tişörtlerle verdiği pozlar ve Yahudi karşıtı söylemleri, festivalin iki büyük dev sponsorunun dün gece çekilmesine neden oldu. Baskıların artması üzerine elektronik seyahat izni başvurusu reddedilen 48 yaşındaki rapçi, 11 yıl aradan sonra planladığı Londra performansını gerçekleştiremeyecek.

SİYASET DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, West’in sahne almasının "endişe verici ve sorumsuz" olduğunu belirterek organizatörleri kınamıştı. Öte yandan, İskoçya Başbakanı John Swinney ise yasak kararını eleştirerek, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz, insanların dinlemek istedikleri müziğin tadını çıkarmalarına izin vermeliyiz" sözleriyle West'e destek verdi.

GAZETE İLANIYLA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bipolar bozukluğu olduğunu belirterek davranışlarını bu duruma bağlayan West, yılın başında Wall Street Journal gazetesine tam sayfa ilan vererek özür dilemişti. Gerçeklikle bağını kopardığını ve Yahudi halkını sevdiğini belirten West’in pişmanlık açıklamaları, İngiliz makamlarını ikna etmeye yetmedi.

GÖZLER İSTANBUL KONSERİNDE

İngiltere’de yaşanan bu krizin ardından tüm bilet sahiplerine para iadesi yapılacağı açıklanırken, müzikseverlerin gözü Türkiye’ye çevrildi. West, herhangi bir engel çıkmaması durumunda 30 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak.