İnsan sayısını 6'ya katladı! Kedi adası Aoshima

Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:57

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:57

Kedilerin sayıları insanlardan 6 kat fazla olan bu adada adeta kedi hanedanlığı var ancak bu sayı biraz çarpıktır. Aoshima'da yalnızca 20 civarında insan yaşıyor , bu yüzden sayıca üstün olmaları pek de zor değil. Yine de bu oldukça dramatik bir oran, özellikle de bu kadar küçük bir adada (yaklaşık 121 dönüm).

Aoshima'nın kedi popülasyonu artmadan önce adada büyük bir fare sorunu vardı. Bunun nedeni köylülerin balık ağlarına ipek yapmak için ipekböceği yetiştirmesiydi. İpekböcekleri farelerin ilgisini çekti, bu yüzden sorunu çözmek için kediler getirildi.

Kediler, yerleşik kemirgenlerin işini kısa sürede halletti ve bugün fareler, Aoshima halkı için sorun teşkil etmiyor.

Aoshima'da kedi izlemeye gitmek istiyorsanız kesinlikle gidebilirsiniz . Ehime Eyaleti, Ozu'ya vardığınızda, Şikoku Demiryolu şirketinin Yosan Hattını kullanarak JR Iyonagahama istasyonuna gidebilirsiniz. Oradan Nagahama Limanı'na yürüyün. Günde iki kez Aoshima'ya 35 dakikalık tekne turu yapılıyor.

Ne yazık ki, Aoshima'da turistlerin geceyi geçirebilecekleri hiçbir yer yok, bu nedenle sakinlerden birini kişisel olarak tanımıyorsanız, geceleme düzenlemelerini başka bir yerde yapmak isteyeceksiniz.

Aoshima'ya günde yalnızca 34 ziyaretçiye izin veriliyor. Bu durum turistler için hayal kırıklığı yaratsa da adanın yaşlı sakinleri için turizmin kontrolden çıkmaması önemli . Evlerinin huzurlu yaşam tarzlarını bozabilecek ziyaretçilerle dolup taşmasını istemiyorlar.

Yani eğer 34 misafirden biri olacak kadar şanslıysanız lütfen orada yaşayan insanlara ve kedilere saygılı olun.

Aoshima Japonya'daki Tek Kedi Adası Değil

Kedi adaları Japonya'da düşündüğünüzden daha yaygındır. Aoshima , ülkedeki 10'dan fazla kedi adasından biridir . Hepsi ortak olarak kediler tarafından istila edilse de, hepsinin onları ziyaret etmeye değer kılan kendine özgü özellikleri var.

Örneğin Iwaishima'yı ziyaret etmek istiyorsanız sadece kedilerle değil diğer insanlarla da etkileşim kurma şansınız olacak. Adanın en az 500 kişilik bir nüfusu ve "birçok kedisi" var. Gece kalacak bir yere ihtiyacınız varsa, geleneksel bir Japon hanı olan ryokan'da kalabilirsiniz . Ajima'nın kendine ait plajı ve kamp alanları vardır. Tashirojima Adası'nda bir kedi tapınağını bile ziyaret edebilirsiniz .