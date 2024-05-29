İnsan ve köpek testislerinde tespit edildi: Sperm sayısını etkiliyor
New Mexico Üniversitesi tarafınca yürütülen araştırmada, köpeklerden ve insanlardan alınan testis dokusu incelendi. Çalışma sonucunda her örnekte mikroplastik bolluğunun insanlarda köpeklere göre neredeyse üç kat daha fazla olduğu tespit edildi.
New Mexico Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, mikroplastik kirliliğinin insanlar ve köpekler üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Köpekler ve insanlardan alınan testis dokusunda incelenen mikroplastik miktarı oldukça dikkat çekici. İnsanlarda, köpeklere göre neredeyse üç kat daha fazla mikroplastik tespit edildi.
Köpeklerde gram doku başına ortalama 122,63 mikrogram, insanlarda ise gram başına 329,44 mikrogram mikroplastik bulundu. Araştırmada belirlenen 12 farklı mikroplastik türü arasında en yaygın bulunan polimer polietilen (PE) oldu. PE, plastik torba ve plastik şişelerin üretiminde kullanılıyor ve plastik kirliliğine en büyük katkıyı sağlıyor.
Polivinil klorür (PVC) plastik, özellikle köpeklerde daha düşük sperm sayısı ile ilişkilendirilmişti. PVC, spermatogeneze müdahale eden kimyasal maddeleri içeriyor ve endokrin bozulmasına neden olabilir. Plastik maruziyetinin, insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında hala tam olarak bilgi sahibi değiliz, ancak daha önceki araştırmalar ciddi inflamatuar etkiler ve sindirim sistemi sorunları ile bağlantılı olduğunu göstermişti.
Araştırma ekibi, insanların mikroplastiklere maruz kalmalarını azaltmak için yaşam tarzlarını ve davranışlarını değiştirmeleri
Mikroplastiklerin uzun vadeli etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten bilim insanları, bu bulguların insanların plastik tüketim alışkanlıklarını ve çevreye verdikleri etkiyi gözden geçirmeleri gerektiğini ifade ediyorlar.
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