İnsanların, 'yavru köpekleri' neden bu kadar çok sevdiği bilimsel olarak açıklandı

17 Nisan 2022 Pazar, 14:57

İnsanlar, yıllar boyunca köpekler ile derin bir bağ kurulmuş durumda ve bu bağ her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Günümüzde de neredeyse herkesin en az bir evcil hayvanı olduğu gerçek.

Her şeyin olduğu gibi, köpeklerin de yavrusunu insanların çoğuna ayrı bir sevimli geliyor. Neredeyse istedikleri her şeyi sahiplerine yaptırma gücüne sahip olan masum surat ifadeleriyle, onlara karşı koymak çok da mümkün olmayabiliyor.

Peki, yavru köpeklerin bizlere daha tatlı gelmesinin sebebini hiç düşündünüz mü?

KÖPEKLER, İNSANLARA BENZER YÜZ İFADELERİ YAPABİLECEK ŞEKİLDE EVCİLLEŞİYOR

WebTekno'da yer alan habere göre; Duquesne Üniversitesi’nden bir araştırma grubu, bu soruyu yanıtlamayı başardı.

Ekip, bunun en büyük sebebinin onları evcilleştirmek için insanlar tarafından yapılan genetik değişiklikler olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırma, bu genetik değişikliklerle köpeklerin surat kaslarının, insanların sahip olduğu kaslara yakın bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu esnek kasları sayesinde de kaşlarını yukarıya kaldırarak gözlerini daha büyük gösterebiliyorlar ve insanların dayanamadığı o surat ifadesini yapabiliyorlar.

Özellikle bu kaslar yavru köpeklerde çok daha esnek olduğu için yüz ifadeleri çok daha belirgin olarak görülebiliyor. Üstelik sadece bu yüz ifadelerini de yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda insanları anlamakta da diğer canlılardan çok daha eşsiz yeteneklere sahipler. Bu da içgüdüsel olarak insanların ruh hallerini anlayabildiklerini ve tepkilerini bu şekilde verebildiklerini gösteriyor.

Her ne kadar köpeklerle kurulan bağ uzun bir geçmişe dayanıyor olsa da, insanların kendi isteklerine göre genetikleriyle oynadıkları köpekler her zaman ‘sevimli surat ifadeleri’ gibi özelliklere sahip olmuyor ve olmak zorunda da değiller.

Buna, puglar ve buldogların nefes almakla ilgili sıkıntılar yaşaması ve pek çok ırkta görülen kalp rahatsızlıkları örnek olarak gösterilebilir.