İnsanların, 'yavru köpekleri' neden bu kadar çok sevdiği bilimsel olarak açıklandı
Köpeklerin özellikle yavru oldukları dönemde sahip oldukları yüz ifadeleri, pek çok insan için dayanılmaz bir hale gelebiliyor. Peki bunun sebebi ne? Yavru köpeklerin inanlara neden bu kadar sevimli geldiği nihayet 'bilimsel olarak' açıklandı.
İnsanlar, yıllar boyunca köpekler ile derin bir bağ kurulmuş durumda ve bu bağ her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Günümüzde de neredeyse herkesin en az bir evcil hayvanı olduğu gerçek.
Her şeyin olduğu gibi, köpeklerin de yavrusunu insanların çoğuna ayrı bir sevimli geliyor. Neredeyse istedikleri her şeyi sahiplerine yaptırma gücüne sahip olan masum surat ifadeleriyle, onlara karşı koymak çok da mümkün olmayabiliyor.
Peki, yavru köpeklerin bizlere daha tatlı gelmesinin sebebini hiç düşündünüz mü?
KÖPEKLER, İNSANLARA BENZER YÜZ İFADELERİ YAPABİLECEK ŞEKİLDE EVCİLLEŞİYOR
WebTekno'da yer alan habere göre; Duquesne Üniversitesi’nden bir araştırma grubu, bu soruyu yanıtlamayı başardı.
Ekip, bunun en büyük sebebinin onları evcilleştirmek için insanlar tarafından yapılan genetik değişiklikler olduğunu söylüyor.
Yapılan araştırma, bu genetik değişikliklerle köpeklerin surat kaslarının, insanların sahip olduğu kaslara yakın bir seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu esnek kasları sayesinde de kaşlarını yukarıya kaldırarak gözlerini daha büyük gösterebiliyorlar ve insanların dayanamadığı o surat ifadesini yapabiliyorlar.
Özellikle bu kaslar yavru köpeklerde çok daha esnek olduğu için yüz ifadeleri çok daha belirgin olarak görülebiliyor. Üstelik sadece bu yüz ifadelerini de yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda insanları anlamakta da diğer canlılardan çok daha eşsiz yeteneklere sahipler. Bu da içgüdüsel olarak insanların ruh hallerini anlayabildiklerini ve tepkilerini bu şekilde verebildiklerini gösteriyor.
Her ne kadar köpeklerle kurulan bağ uzun bir geçmişe dayanıyor olsa da, insanların kendi isteklerine göre genetikleriyle oynadıkları köpekler her zaman ‘sevimli surat ifadeleri’ gibi özelliklere sahip olmuyor ve olmak zorunda da değiller.
Buna, puglar ve buldogların nefes almakla ilgili sıkıntılar yaşaması ve pek çok ırkta görülen kalp rahatsızlıkları örnek olarak gösterilebilir.
Video Haberler
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
- 'Ebeleme' oynarken öğretmeni tarafından keşfedildi: Düny
- Kuzular anneleriyle buluştu
- Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci evine ziyaret
- İstanbul’da akılalmaz olay
- 'Fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar
- Şarampole yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat!
- Rusya açıkladı: Mariupol'de camidekiler tahliye edildi
- Ahmet Aras'tan Bodrum'daki yangına ilişkin açıklama
- 'Dükkan sahibini değiştirmediğiniz sürece böyle sürer'
- Sinop'taki yangında 1.5 dönüm alan zarar gördü
- Yorumları okuma oranı yüzde 70,5
- Eski Reddit CEO'sundan çok sert 'Elon Musk' çıkışı
- Cristiano Ronaldo'nun kazandığı bonuslar şok etti!
- İzmir'de vapur seferleri iptal edildi