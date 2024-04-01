Yayınlanma: 01.04.2024 - 22:44

Güncelleme: 01.04.2024 - 22:44

Sosyal medya platformlarından Istagram'da erişim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da gönderi paylaşımı ve yorum yapma özelliği çöktü mü? İşte ayrıntılar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da yorum yapma ve gönderi paylaşma özellikleri çöktü. Yapılan paylaşımlar yüklenmiyor, yorumlar ise gönderilemiyor. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.