Instagram fenomeni 'annesini hapisten kaçırdı' iddiası
Kolombiyalı Instagram fenomeni Aída Victoria Merlano'nun gardiyanın dikkatini dağıtarak annesini hapisten kaçırdığı iddia edildi. Sosyal medyayı sarsan iddianın ardından Merlano'dan bir açıklama geldi. Instagram fenomeninin suçu kanıtlanırsa çok ağır cezalar gündeme gelebilir.
Instagram fenomeni Aida Victoria Merlano, güvenlik
görevlisinin dikkatini dağıtarak annesini ip yardımıyla hapishaneden kaçırmakla
suçlanıyor.
21 yaşındaki Kolombiyalı Instagram fenomeninin bir süredir
annesini kurtarmak için plan yaptığı ve sonunda bunu başardığı belirtiliyor.
Sözcü’nün İngiliz The Sun gazetesinden aktardığına göre,
Instagram fenomeninin annesi eski politikacı Aida Merlano Rebolledo’nun ip
kullanarak Bogota hapishanesinden kaçtığı belirtildi.
15 YIL HAPİS YATACAKTI
2019’da, o sırada 38 yaşında olan Aída Merlano senatör oldu
ancak seçimde hile, yolsuzluk ve kendi adına yasadışı silah bulundurma
kanıtlarını ortaya koyan yetkililer tarafından hızla yakalandı. Rebolledo,
seçim zaferinden sonraki altı ay içinde 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı,
ancak iki hafta sonra hapisten kaçtı. Kızı, ayrıntılı kaçış görevini
hazırlamakla suçlandı, ancak kefaletle serbest kaldı.
Annesi üç aydır kaçarken, Aída Victoria uluslararası manşetlere çıkan tüm bu skandaldan para kazandı. Instagram modeli, kelepçeli bir şekilde poz vererek, kelepçeli bir şekilde “Kaçak Kongre Üyesi İtiraf Ediyor” başlığıyla bir derginin kapağına çıktı.
INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA YAPTI
Aída Merlano nihayet Ocak 2020’de Venezuela’da yakalandı.
Salı günü yapılan duruşmada kızı suçsuz olduğunu belirtse de ağır cezaya
çarptırılabilir.
Aída Victoria Instagram’dan yayımladığı videoda “Her gün 21 yıl hapis yatabileceğimi bilerek kalkmama rağmen mutluyum çünkü mutluluğun her gün verilen bir karar olduğuna inancım var. Bugün mutlu ol çünkü yarın ne olacağını bilemezsin” ifadelerinde bulundu.
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