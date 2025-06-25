Popüler sosyal medya platformu Instagram, diğer kullanıcıların gönderilerini yeniden yayınlanmasına izin verecek bir özelliği test etmeye başladı. Peki, Instagram rt özelliği nedir? Instagram rt özelliği nasıl kullanılır?

INSTAGRAM RT ÖZELLİĞİ NEDİR?

Instagram’a gelen bu yenilikçi güncelleme ile kullanıcılar, beğendikleri içerikleri doğrudan kendi profillerinde repost (yeniden paylaşım) yapabilecek. Tıpkı X’teki “retweet” mantığıyla çalışan bu özellik sayesinde içeriklerin yayılma hızı da ciddi oranda artacak.

INSTAGRAM RT ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Instagram’da repost özelliği şu şekilde kullanılacak: Gönderi altındaki repost simgesine tıklanacak. İçerik, doğrudan kullanıcının takipçileriyle yeniden paylaşılacak. Repost yapılan içerikler, kullanıcı profillerinde özel bir sekmede görüntülenecek.

Instagram'ın bu hamlesi, içerik üreticileri ve markalar için daha fazla erişim, etkileşim ve görünürlük anlamına geliyor. Aynı zamanda kullanıcılar, sevdikleri içerikleri daha rahat yayma imkanına kavuşmuş olacak.