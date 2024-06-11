İOS 18 hangi cihazlara gelecek? iPhone 11, 12, 13 İOS 18 güncellemesini alacak mı?
iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle tanıtıldı. WWDC24 etkinliğinin hemen ardından, iOS 18 güncellemesi alacak telefon modelleri de duyuruldu. Peki, İOS 18 hangi cihazlara gelecek? iPhone 11, 12, 13 İOS 18 güncellemesini alacak mı?
iOS 18 için duyuruda bulunan Apple, iPhone modellerinden hangilerinin bu güncellemeyi alacağına dair ayrıntıları da paylaştı. Peki, İOS 18 hangi cihazlara gelecek? iPhone 11, 12, 13 İOS 18 güncellemesini alacak mı?
İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR
İOS 18 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu;
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)
İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın iOS 18’i tanıtmasının ardından, "iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek?" sorusu merak konusu oldu. Apple, iOS 18 çıkış tarihi için kesin bir bilgi vermemiş olsa da, güncellemenin Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor. Etkinlik sonunda iOS 18’in geliştirici beta sürümü indirilmeye sunulacak. Apple geliştirici hesabı olan herkes, bu son iOS sürümünü deneyimleme fırsatına sahip olacak. Herkese açık sürüm olarak bilinen iOS 18 public beta'nın ise Temmuz ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.
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