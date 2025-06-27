iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 hangi telefonlarda olacak?

Apple, her yıl olduğu gibi yeni iOS sürümünü sonbahar aylarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Peki iOS 26 ne zaman çıkacak, hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak?

iOS 26 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK?

Apple, iOS güncellemelerinde genellikle 5-6 yıl öncesine kadar çıkan modelleri desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda iOS 26’nın şu iPhone modellerinde desteklenmesi bekleniyor:

iOS 26 Alması Beklenen iPhone Modelleri:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone SE (3. nesil - 2022)

iPhone SE (2. nesil - 2020) (şüpheli, destek dışı kalabilir)

iPhone 11 Serisi (özellikle iOS 26 ile destek dışı kalma ihtimali var)

Destek Dışı Kalması Beklenen Modeller:

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone SE (1. nesil) ve daha eski modeller

iOS 26 İLE NELER GELECEK?

Henüz Apple tarafından resmi özellikler açıklanmasa da, bazı yeniliklerin gelebileceği konuşuluyor:

Yapay zeka destekli Siri deneyimi

Daha gelişmiş kilit ekranı özelleştirmeleri

Pil sağlığı takibi için yeni araçlar

Uygulamalar arası daha hızlı geçiş

iPhone’lar arası gelişmiş veri paylaşımı