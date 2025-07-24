İpek Filiz Yazıcı Aile Saadeti dizisin kadrosuna dahil oldu...

Burak Dakak, Buse Meral, Zerrin Sümer, Fatih Al gibi isimleri buluşturan Atv'nin Aile Saadeti dizisinin kadrosuna İpek Filiz Yazıcı dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İpek Filiz Yazıcı “Tekin” karakterine hayat veren usta oyuncu Hakan Yılmaz’ın kızı Ada rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Rolü için hazırlıklarını sürdüren Yazıcı’nın bu hafta sete çıkması planlanıyor.

Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan ‘Aile Saadeti’ ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti.

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Suat Sungur ve Zerrin Sümer gibi güçlü isimler yer alıyor.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN KONUSU

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan dizi, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille anlatıyor. Üsküdar'da eski bir konakta yaşayan Saadet'in ani ölümü, birbirini hiç tanımayan üç ailenin yollarını kesiştirir.