Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:20

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu bir porgramda "Ekonomik özgürlüğünü versen kadınların yüzde 95’i boşanır." dedi. Bu açıklamasıyla gündem olan Tuzcuoğlu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri

İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?

İpek Leyla Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971'de İzmir'de dünyaya geldi. Baleye olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'nda 10 yıl boyunca eğitim aldı. 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" müzikalinde dansçı olarak sahneye çıktı. İzmir Karşıyaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden de mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca çeşitli oyunlarda rol aldı ve mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Sevimli Palyaçolar" adlı oyunda yer aldı. TRT'de de çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a taşındı ve sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu gibi çeşitli alanlarda çalıştı.

Diziler:

2023-2024: Safir - Gülfem Gülsoy

2020-2021: Tövbeler Olsun - Latife Horanta

2018: Aşk ve Mavi - Elmas

2017-2018: Yalaza - Nalan İnce

2014: Diğer Yarım - Meryem

2014: Ne Diyosuun - Yasemin

2013: Her Şey Yolunda Merkez - Serap Çoşkun (Müdür)

2012: Aşkın Halleri - Mehtap

2011-2013: Avrupa Avrupa - Gülbahar Koparan

2010-2011: Dürüye'nin Güğümleri - Dürüye

2007-2008: Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Zuhal

2005: Köpek - Şahende

2004: Ah Be İstanbul - Zümrüt

2002: Asmalı Konak - Dicle

2001: Evdeki Yabancı - Zeynep

2000: Cinlerle Periler

1999: Aşkın Dağlarda Gezer - Cihan

1998: Feride - Yıldız

1998: Deli Divane - Funda

1998: Hicran Yarası - Nalan

1997: İntizar

1997: Kır Çiçekleri - Nilgün

1997: Mirasyediler

1996: Anılarda Sevgili

1995: Umut Dünyası

1995: Bizim Mahalle

1994: Yukarı Karakısık

1988: Evlenme Cüzdanı

Filmler:

2016: Ankara Yazı Veda Mektubu - Zeynep Pehlivanoğlu

2008: O... Çocukları - Hatice

2004: Şans Kapıyı Kırınca - Yolcu

2004: Büyü - Ayşe

2003: Asmalı Konak: Hayat - Dicle

2000: Güle Güle - Emine Hemşire

1995: Ona Sevdiğimi Söyle

1995: Ölümsüz Karanfiller

İnternet:

2023: Aşk Taktikleri 2 - (Rol bilinmiyor) - Netflix

2021: Hükümsüz - Mediha - Exxen

Programlar:

Ab-ı Hayat

Aşk Bir Davaya Benzer

İpek Tuzcuoğlu ile Yüzleşme

Lezzetli Sohbetler

Sağlıklı Mutfak

Ödülleri

2002: 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi TV Oyuncusu - Asmalı Konak (Kazandı)