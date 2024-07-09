İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri
Kadın hakları, kadının toplumdaki yeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında aktif olarak görüş bildiren İpek Tuzcuoğlu’nun katıldığı bir programda, boşanamayan kadınlar hakkında yaptığı konuşma gündem oldu. Peki, İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu bir porgramda "Ekonomik özgürlüğünü versen kadınların yüzde 95’i boşanır." dedi. Bu açıklamasıyla gündem olan Tuzcuoğlu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, İpek Tuzcuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İpek Tuzcuoğlu dizi ve filmleri
İPEK TUZCUOĞLU KİMDİR?
İpek Leyla Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971'de İzmir'de dünyaya geldi. Baleye olan ilgisi küçük yaşlarda başladı ve Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu'nda 10 yıl boyunca eğitim aldı. 16 yaşında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda "Boy Friend" müzikalinde dansçı olarak sahneye çıktı. İzmir Karşıyaka Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden de mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca çeşitli oyunlarda rol aldı ve mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda "Sevimli Palyaçolar" adlı oyunda yer aldı. TRT'de de çeşitli dramalarda rol aldı. 1995 yılında İstanbul'a taşındı ve sinema filmleri, televizyon dizileri, reklam oyunculuğu ve program sunuculuğu gibi çeşitli alanlarda çalıştı.
Diziler:
2023-2024: Safir - Gülfem Gülsoy
2020-2021: Tövbeler Olsun - Latife Horanta
2018: Aşk ve Mavi - Elmas
2017-2018: Yalaza - Nalan İnce
2014: Diğer Yarım - Meryem
2014: Ne Diyosuun - Yasemin
2013: Her Şey Yolunda Merkez - Serap Çoşkun (Müdür)
2012: Aşkın Halleri - Mehtap
2011-2013: Avrupa Avrupa - Gülbahar Koparan
2010-2011: Dürüye'nin Güğümleri - Dürüye
2007-2008: Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Zuhal
2005: Köpek - Şahende
2004: Ah Be İstanbul - Zümrüt
2002: Asmalı Konak - Dicle
2001: Evdeki Yabancı - Zeynep
2000: Cinlerle Periler
1999: Aşkın Dağlarda Gezer - Cihan
1998: Feride - Yıldız
1998: Deli Divane - Funda
1998: Hicran Yarası - Nalan
1997: İntizar
1997: Kır Çiçekleri - Nilgün
1997: Mirasyediler
1996: Anılarda Sevgili
1995: Umut Dünyası
1995: Bizim Mahalle
1994: Yukarı Karakısık
1988: Evlenme Cüzdanı
Filmler:
2016: Ankara Yazı Veda Mektubu - Zeynep Pehlivanoğlu
2008: O... Çocukları - Hatice
2004: Şans Kapıyı Kırınca - Yolcu
2004: Büyü - Ayşe
2003: Asmalı Konak: Hayat - Dicle
2000: Güle Güle - Emine Hemşire
1995: Ona Sevdiğimi Söyle
1995: Ölümsüz Karanfiller
İnternet:
2023: Aşk Taktikleri 2 - (Rol bilinmiyor) - Netflix
2021: Hükümsüz - Mediha - Exxen
Programlar:
Ab-ı Hayat
Aşk Bir Davaya Benzer
İpek Tuzcuoğlu ile Yüzleşme
Lezzetli Sohbetler
Sağlıklı Mutfak
Ödülleri
2002: 10.Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri - En İyi TV Oyuncusu - Asmalı Konak (Kazandı)
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