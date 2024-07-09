Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:57

Güncelleme: 09.07.2024 - 10:57

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çift, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Peki, Neslim Güngen kimdir, eşi kim? Sosyal medya fenomeni Neslim neden gözaltına alındı?

NESLİM GÜNGEN KİMDİR?

Neslim Güngen, 1986 yılında doğdu. Babası Gümüşhaneli, annesi Çankırılı olan Neslim Güngen, 13 yaşında ilk defa kuaför ve güzellik sektörüne atıldı. 19 yaşında iken ilk anneliğini yaşayan Güngen, 22 yaşında 5 yıllık yurt dışı eğitimlerine katıldı. Güngen, 2007 yılından itibaren sosyal medya platformlarındaki makyaj ve güzellik videoları ile tanınıyor.

NESLİM GÜNGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.