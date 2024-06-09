İrem Sak 'Modern Kadınlar' dizisiyle ilgili konuştu: 'Böyle bir senaryo gelmeyince kendim yazdım'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:59

Güncelleme: 09.06.2024 - 12:59

Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu İrem Sak, kariyerinde ilk kez kendi yazdığı "Modern Kadınlar" dizisinde başrol oynayacağını söyledi:

"Çok bekledim, böyle bir senaryo gelmeyince kendim yazdım. 10 bölümlük bir dizi oldu. Oyunculuk her zaman devem edecek ama bundan sonra yazma işi bende. Hem yazıp hem oynayacağım. Komediyi seviyorum, gerçekten özlediğimi fark ettim. Bir yazar olarak rüştümü ispat etmek istiyorum. Her sahnede ben varım zaten. İlk başrolüm."

Sak, kadınların dizi sektöründe tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldiğini ve hâlâ erkek ile kadın oyuncu arasındaki kazanç adaletsizliğinin devam ettiğini belirtti:

"Kadınların her sektörde işi zor. Bizde yönetmenler ve senaristler de azdır. Rejide son dönemde kadınlar çoğaldı. Biz kadınlar olarak biraz daha tırnaklarımızla kazıdık. Dünyada da böyle, bizde de. Kazanç durumu yine dengesiz. Kadın yönetmene, kadın senariste daha çok ihtiyacımız var. Kadınların her sektörde daha fazla imkan elde etmesi lazım."

