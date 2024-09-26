Işıl Yücesoy, dolandırıcıların hedefinde: Usta oyuncu taklit edilerek para istendi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:41

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:41

Show TV’nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Işıl Yücesoy, bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Geçtiğimiz yıl cep telefonu hack'lenen Yücesoy'un adını kullanarak yakın çevresinden 20 bin TL isteyen dolandırıcılar, bu kez farklı bir yöntemle yeniden sahneye çıktı.

Işıl Yücesoy, kendi adını kullanarak insanları dolandırmaya çalışan kişilere karşı takipçilerini ve yakın çevresini uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, usta oyuncu şu ifadelere yer verdi:

“Herkese merhaba... Gün geçmiyor ki ahlak dışı bir tavra maruz kalmayalım. Aşağıda yazılı olan numaralar ve de başka numaralar da kullanılarak kendisini değişik isimlerle tanıtan kişilerce yapımcı, yönetmen, gazeteci, oyuncu arkadaşlarım aranmaktadır. Bu aramayı yapan kişilerin çıkar elde etme amaçlı cezai işleme konu fiillerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyu savcılığa ve gerekli mercilere avukatlarımız aracılığıyla taşıyoruz. Yine de sizlerden ricam, bu tip aramalara itibar etmemenizdir. Huzurlu yarınlar diliyorum.”

Yücesoy, dolandırıcıların kullandığı bazı numaraları da paylaşarak bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Olay, usta oyuncunun takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve konunun yasal mercilere taşındığı öğrenildi.