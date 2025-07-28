Türk Telekom, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un yerine Prof. Dr. İskender Pala'nın atandığını duyurdu. Peki, İskender Pala kimdir, kaç yaşında, nereli? İskender Pala kitapları...

İSKENDER PALA KİMDİR?

İlkokul’u Uşak Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda bitirdi.Liseyi Kütahya Lisesi’nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Aynı okulda yaptığı lisans tez çalışması Câmiu'n-Nezâir’dir. Doktora çalışmasını ise "Aşkî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divânı" başlığı altında yine İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. Divan edebiyatı dalında 1983 yılında doktor, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi’nde doçent, 1998 yılında da Kültür Üniversitesi’nde profesör oldu.Divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken yazarın çeşitli ansiklopedi ve dergilerde edebiyat araştırmacısı sıfatıyla yayımladığı bilimsel ve edebi makalelerinin yanında ortaokul ve liseler için yazdığı ders kitapları da bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı deniz tarihiyle ilgili araştırmalarda bulunmuş ve bir kısmını kitaplaştırmıştır.

Okuma hayatına Peyami Safa’nın eserleri ile başladığını belirten yazar, ilk okuduğu kitapların 9. Hariciye Koğuşu ve Yalnızız olduğunu söylüyor. Ömer Seyfeddin, Refik Hâlid, Reşat Ekrem okunduktan sonra, Osmanlı tarihi ve edebiyatla tanışması Erzurum ve İstanbul’daki üniversite yıllarına denk gelmiş.Bir ara Hilmi Yavuz ile TRT’de Şairane adlı programı sunan yazar, TRT 2'de Divançe adlı programı hazırladı. Düzenli olarak Altunizade ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezlerinde Divan Şiiri Saati adı ile etkinlikleri olup sık sık okur günleri de düzenlemektedir. Halen Uşak Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.Ocak 2016 tarihi itibarıyla Başbakan başdanışmanı olmuştur.

İSKENDER PALA'NIN KİŞİSEL YAŞAMI

İstanbul’da ikamet eden yazar evli ve 3 çocuk babasıdır.Alperen Ahmet adında bir oğlu ve Hilye Banu ve Elif Dilasa adında iki kızı vardır.

İSKENDER PALA'NIN ALDIĞI GÖREVLER

1979-1982 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji seminer kütüphane memuru

1982-1984 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Lisesi Komutanlığı'nda teğmen

1984-1986 Üsteğmen

1986-1987 Boğaziçi Üniversitesi'nde part-time Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi

1987-1994 Yüzbaşı, Dz.K.K.lığı Tarihi Deniz Arşivi kuruluş ve faaliyetleri

1994-1996 Tarihi Deniz Arşiv Araştırmaları ve Dz.K.K.lığı yayın faaliyetlerinin yürütülmesi

1996-1997 Öğretim yılı, MSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi ve İSAM redakte kurulu üyeliği

1997 Öğretim yılı İstanbul Kültür Üniversitesi

ÖDÜLLER

Türkiye Yazarlar Birliği dil ödülü, 1989 (Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)

AKDTYK Türk Dil Kurumu ödülü, 1990 (Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)

Türkiye Yazarlar Birliği inceleme ödülü, 1996 (Şairlerin Dilinden)

Aydınlar Ocağı Kayseri Şb. Yılın Edebiyat Adamı ödülü, 2001

YTB Uşak Halk Kahramanı ödülü, 2001

Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Ödülü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 2013

ESERLERİ

Ansiklopedik Divan şiirleri

Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi

Akademik Divan Şiiri Araştırmaları

Divan Edebiyatı

Atasözleri Sözlüğü

Müstesna Güzeller

Şairlerin Dilinden

Aşina Güzeller

Ah Mine’l-Aşk

Efsane Güzeller

Kudemanın Kırk Atlısı

Kırklar Meclisi

Şiirler Şairler Meclisler

Şi’r-i Kadim